Власти Москвы отменили "13-ю платежку" по оплате отопления

Новый порядок сглаживания колебаний размеров платы за отопление будет применяться с 2024 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президиум правительства Москвы утвердил изменения в порядок оплаты отопления жилых помещений в многоквартирных домах. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В соответствии с действующим порядком собственники и наниматели жилых помещений оплачивают отопление в объеме среднемесячного потребления за предыдущий год. Если вследствие более сильных и продолжительных холодов потребление текущего года превысит объемы прошлого, то по итогам должен производиться перерасчет (так называемая 13-я платежка). В случае более мягкой и короткой зимы переплаченные средства могли быть возвращены или зачтены в счет будущих платежей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недостатком действующего порядка являются ежегодные колебания объемов потребления, приводящие к непредсказуемости платежей граждан. "В случае по-настоящему суровой и длительной зимы размеры разового перерасчета - "13-й платежки" - могут быть обременительными для бюджетов многих семей. Изменения, внесенные в порядок оплаты отопления, позволят сделать погодную корректировку платежей более плавной, предсказуемой и необременительной", - пояснили в мэрии.

Так, оплата отопления в текущем году будет осуществляться исходя из среднемесячных объемов потребления за предыдущие пять лет, а единовременный перерасчет - "13-я платежка" - будет отменен.

"Расчеты показывают, что в случае пятилетнего сглаживания объемы фактического потребления могут отклоняться от расчетных в пределах 3%, тогда как ранее отклонения в ту или иную сторону доходили до 26%. В случае необходимости (суровая и длительная зима) корректирующие платежи будут начисляться равномерно в течение 12 месяцев следующего года, а общий рост платежей за отопление не должен превышать 15%. В случае переплаты (мягкая и короткая зима) платежи за отопление будут скорректированы в сторону уменьшения в течение 12 месяцев следующего года", - добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Новый порядок сглаживания колебаний размеров платы за отопление будет применяться с 2024 года во всех многоквартирных домах Москвы, за исключением отдельных домов, в которых ранее было принято решение об оплате по фактическому потреблению, - "схема 1/7".