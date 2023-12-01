Украина и Польша договорились открыть для пустых грузовиков один КПП на границе

Речь идет об открытии пункта пропуска "Угринов - Долгобычев", сообщила пресс-служба украинского Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач на встрече со своим польским коллегой в Варшаве договорился о пропуске пустого грузового автотранспорта через КПП "Угринов - Долгобычев". Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"В Варшаве состоялась встреча заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и государственного секретаря Министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера. <…> К мерам, которые согласовали стороны, относится <…> открытие пункта пропуска "Угринов - Долгобычев" для проезда пустых грузовиков", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Кроме этого, стороны обсудили возможный пропуск порожних грузовиков через пункты пропуска "Ягодин - Дорохуск" и "Краковец - Корчева". Тема функционирования "транспортного безвиза" на встрече не затрагивалась.

Ранее украинские дальнобойщики застрявшие в пункте пропуска "Краковец - Корчева" на границе с Польшей из-за блокирования дорог польскими перевозчиками, объявили голодовку.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Протестующие требуют отменить льготы, предоставленные ЕС перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. С 27 ноября к ним присоединились польские фермеры. 1 декабря представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что на украинско-польской границе в очереди на выезд из Польши стоят около 2,1 тыс. грузовиков.

Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. Переговоры с протестующими пока не привели к результатам. С начала блокады в очередях у границы умерли два украинских водителя.

В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. Представители украинских компаний и объединений прогнозируют срыв многих контрактов. Европейские компании уже начали сокращать объемы заказов. У водителей, ожидающих возможности пересечь границу, начались проблемы с едой и водой, заканчивается топливо. Для помощи им украинские власти совместно с профильными ассоциациями создали штаб. Киев готовит иски о возмещении ущерба, а на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием ввести санкции против поляков, блокирующих пункты пропуска. В свою очередь Министерство инфраструктуры Польши призвало Киев выполнить требования польских перевозчиков.