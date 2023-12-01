МЭР: продление моратория на проверки сэкономит бизнесу 60-80 млрд рублей в год

Согласно заявлению ведомства, действие моратория распространяется на малый, средний и крупный бизнес - всего свыше 6,2 млн предприятий

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития подготовило проект постановления о продлении на 2024 год действующего моратория на проверки бизнеса. В ближайшее время документ будет направлен для получения заключения в Минюст, а затем внесен на рассмотрение в правительство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

"Ранее сегодня председатель правительства Михаил Мишустин поручил в 10-дневный срок внести в правительство проект соответствующего постановления, - отмечается в сообщении.- Действие моратория распространяется на малый, средний и крупный бизнес - всего свыше 6,2 млн предприятий. Благодаря продлению моратория, они смогут сэкономить порядка 60-80 млрд рублей в год".

Мораторий касается внеплановых проверок за исключением объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также проверок, которые проводятся контрольными органами на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований.

В министерстве указали, что продление моратория существенно снизит административную и финансовую нагрузку на российский бизнес, повысит устойчивость отечественной экономики в условиях санкционного давления.