В Калининградской области реализуют более 100 проектов в обрабатывающей отрасли

Губернатор региона Антон Алиханов отметил, что в данный момент в регионе наблюдается серьезный рост инвестиций

КАЛИНИНГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Более 100 проектов в обрабатывающей промышленности планируют реализовать в Калининградской области. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов на заседании координационного совета по промышленности, которое прошло в Калининграде под председательством главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

"В Калининградской области в среднесрочной перспективе в сфере обрабатывающих производств планируется к реализации свыше 100 проектов", - сказал он.

Алиханов отметил, что в данный момент в регионе наблюдается серьезный рост инвестиций. По его словам, за первое полугодие 2023 года они выросли на 43% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. "Думаю, что по итогу года выйдем все-таки на цифру больше 20%", - сказал он.

Ранее губернатор сообщал, что в ближайшие пять лет в обрабатывающей отрасли региона планируется создать около 9 тыс. новых рабочих мест. Почти 2 тыс. из них придутся на два крупных предприятий, среди которых завод Росатома по производству литий-ионных аккумуляторов, запланированный к запуску в 2025 году.