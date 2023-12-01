Полпред в ЦФО призвал дать право частным компаниям участвовать в целевой подготовке кадров

Игорь Щеголев также отметил, что госпредприятия промышленного сектора имеют возможность за счет бюджета подготовить для себя специалистов, но этим далеко не все пользуются

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Частные промышленные предприятия должны получить право участвовать в программах подготовки кадров по целевой квоте. Такое мнение выразил полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев на совещании по подготовке специалистов для авиапромышленности, которое провел в Ярославле секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Работодатели отмечают недостаточную профессиональную подготовку выпускников вузов: четверть из них компаниям приходится доучивать самостоятельно. <…> Существует механизм целевого обучения. Частные промышленные предприятия не имеют права готовить специалистов по целевой бюджетной квоте, за исключением резидентов территорий опережающего развития и особых экономических зон. Это ограничение, на наш взгляд, тоже стоило бы пересмотреть", - сказал Щеголев.

Он отметил, что госпредприятия промышленного сектора имеют возможность за счет бюджета подготовить для себя специалистов, но этим далеко не все пользуются. "Например, в Ярославском государственном университете на 80 выделенных мест принято пять целевиков, в Рыбинском авиационном техническом университете квота - 51 место, поступило три целевика", - сказал полпред.

По его словам, серьезной проблемой является неэффективное использование имеющихся ресурсов. При наличии бесплатного образования в России почти половина выпускников вузов работает не по специальности. Как отметил полпред, две трети из них по специальности не проработали ни одного дня.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу во время поездки в Ярославль провел рабочую встречу с полномочным представителем президента России в ЦФО Игорем Щеголевым и губернатором области Михаилом Евраевым. Патрушев также проверил, как идет строительство универсального волейбольного центра в Ярославле.