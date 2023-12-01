Инвестиции в строительство трех частных технопарков в Чувашии составят 2,6 млрд рублей

У каждой промышленной площадки свое производственное направление

ЧЕБОКСАРЫ, 1 декабря. /ТАСС/. Три частных промышленных парка из пяти прошедших федеральный конкурс будут открыты в Чувашии в 2023-2025 годах, общая стоимость проектов создания парков оценивается в 2,6 млрд рублей. Инвесторы остальных двух проектов не представили в срок необходимые документы, сообщил ТАСС вице-премьер республики - глава Минэкономразвития региона Дмитрий Краснов.

"Реализуются проекты по строительству трех частных промышленных парков общим объемом инвестиций в размере 2,6 млрд рублей, ожидаемый эффект - создание 790 рабочих мест, 2,7 млрд рублей налоговых поступлений в бюджет, столько же планируется вложить в основные средства резидентами парков. В этом году будет запущена первая очередь технопарка "Абат", на стадии завершения находится индустриальный парк "Машзавод". Ввод объектов планируется в первом квартале 2024 года. В 2025 году начнет работать технопарк "Волгахим", - отметил Краснов.

У каждой промышленной площадки свое производственное направление. В технопарке "Абат" резиденты будут выпускать комплектующие для производства кухонного оборудования. "Машзавод" объединит малые предприятия, занимающиеся металлообработкой и машиностроением. Общий объем инвестиций в создание данных двух технопарков составит 1,6 млрд рублей. На площадке "Волгахим" будут производить малотоннажную химию, объем инвестиционных вложений оценивается в 1 млрд рублей.

Краснов отметил, что за счет федеральных и региональных средств будет профинансировано до 80% затрат на создание парка, но не более 500 млн рублей. "Одним из ключевых требований при создании промышленных парков является предоставление площадей для малого и среднего бизнеса. То есть инвесторы готовят производственные и офисные площади, а малый бизнес максимально оперативно получает их для реализации своих производственных проектов", - пояснил министр.

Резиденты получают льготный доступ к данным площадкам благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". Краснов добавил, что два инвестора из Чувашии, которые прошли предварительный федеральный конкурсный отбор для создания частных промышленных парков, не представили в срок документы для подтверждения своей заинтересованности и объемов финансирования. "К сожалению, по разным причинам два заявителя не смогли представить необходимую документацию в Москву, поэтому их заявки были аннулированы", - пояснил собеседник агентства.