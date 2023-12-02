Шри-Ланка после введения бесплатных виз вошла в топ-5 новогодних направлений в России

В ноябре спрос на туры в два раза превзошел продажи в октябре, рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Шри-Ланка вошла в пятерку наиболее популярных зарубежных направлений среди россиян на предстоящие новогодние праздники, после введения страной бесплатных виз для граждан РФ спрос на турпоездки в страну возрос до двух раз. Об этом сообщили опрошенные ТАСС туроператоры.

"После появления информации об отмене платы для россиян за визу спрос на туры на Шри-Ланку в ноябре в два раза превзошел продажи в октябре. У "Интуриста" Шри-Ланка входит в топ-5 популярных направлений на новогодние каникулы. На зимний сезон в целом также занимает пятое-шестое место среди популярных выездных направлений, уступая только ОАЭ, Таиланду, Турции и Египту", - рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Шри-Ланка входит в топ-5 направлений на новогодние праздники и у Tez Tour. При этом, как отмечает компания, год назад страна занимала 12 место в рейтинге спроса на эти же даты. По мнению туроператора, росту ее популярности, помимо введения бесплатных виз, способствовало расширение авиаперевозки. В пресс-службе Fun&Sun сообщили, что Шри-Ланка входит в топ-5 направлений на зимний сезон после Таиланда, ОАЭ, Египта и России. Однако страна традиционно пользуется популярностью среди российских туристов, причем круглогодично.

Что привлекает туристов на Шри-Ланке

Сезон на Шри-Ланке длится круглый год, но все зависит от региона и месяца предполагаемого пребывания: в одном месте будет "отличная погода и прекрасные волны", а на другом конце острова - сезон дождей, подчеркнули в Tez Tour. В "Интуристе" среди преимуществ Шри-Ланки выделили экзотичность и, в то же время, относительно невысокую стоимость отдыха. "Россияне любят ее за возможность попасть к теплому Индийскому океану, насладиться экзотическими фруктами, интересные экскурсии и недорогой шопинг. На острове можно расплатиться как наличными рупиями, так и картой Unionpay", - заметили в компании.

Туристы на Шри-Ланке могут увидеть природные заповедники, питомники, плантации, горы и водопады. "Несмотря на то, что Шри-Ланка сравнительно небольшая страна, на ее территории находится девять объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, архитектурные памятники, датируемые постройкой до нашей эры, а также множество национальных парков для сафари", - рассказали в пресс-службе Anex Tour.

Одной из самых популярных достопримечательностей Шри-Ланки является древний город-крепость на скале среди тропических лесов - Сигирия. Руины древнего дворца относятся к пятому веку нашей эры. Туристы также любят посещать город с колониальной историей - Галле, чайные плантации, путешествовать на поезде по живописному маршруту между Эллой и Канди. Сафари на джипах по национальному парку Яла позволяет увидеть слонов, леопардов, медведей-ленивцев, кабанов, мелких млекопитающих и птиц, рассказали в Fun&Sun.

Правила въезда

Шри-Ланка отменила визовый сбор для прибывающих в страну россиян. Проект выдачи таких виз пилотный, пока он действует до 31 марта 2024 года. Руководитель пресс-службы посольства РФ в Коломбо Александр Ивин сообщал, что для получения бесплатной визы необходимо заранее подать заявку на портале и дождаться ее одобрения. По заверению властей, это должно произойти в течение 24 часов. Без такой заявки - просто по прилете или по прибытии в островное государство - бесплатную визу получить нельзя. Если форма будет заполнена неправильно или вовсе не заполнена, ланкийские власти предложат заплатить визовый сбор в размере $60 в пункте пересечения границы. Такие визы являются двукратными, они действуют в течение 30 суток с момента первого въезда в страну.

Туроператоры помогают туристам с заполнением формы на электронное разрешение, заметили в "Интуристе". По мнению турбизнеса, отмена платы за визу положительно скажется на спросе на Шри-Ланку. "Если говорить о семье из трех человек, то для них это экономия $180. С учетом текущего курса это ощутимая для бюджета сумма. Если раньше эти люди изучали альтернативные направления, теперь у них не будет необходимости учитывать этот аспект", - отметили в Fun&Sun.

Отели и цены

Около 30% спроса россиян приходится на трех- и пятизвездочные отели Шри-Ланки, сообщили в Tez Tour. В компании объясняют это тем, что страна привлекает самостоятельных туристов, которые предпочитают более бюджетное размещение. Ключевым типом питания (около 45%) является только завтрак, что характерно для страны с многообразием стритфуда и ресторанов. Второе и третье места (по 20%) делят All Inclusive и Half Board. По данным туроператора, стоимость проживания в отелях Шри-Ланки в валюте выросла на 4-9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года как на ближайшие заезды, так и на пиковые новогодние даты, а также на февраль-март.

Девятидневный тур на Шри-Ланку из Москвы с захватом Нового года стоит от 249 тыс. рублей на двоих, сообщили в Anex Tour. В стоимость входит прямой перелет из Москвы, проживание в отеле на базе завтраков, трансфер, медицинская страховка и топливный сбор. Если рассматривать тур с теми же условиями до новогодних праздников, то цена на него стартует от 103 тыс. рублей. Путевки в страну на семь-восемь ночей с захватом Нового года у Fun&Sun стоят от 282 тыс. рублей на двоих с размещением в отеле "три звезды" и завтраками, от 330 тыс. рублей - за гостиницу "четыре звезды" и от 356 тыс. рублей - "пять звезд".