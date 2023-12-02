В Афганистане выразили интерес к участию компаний из РФ в добыче урана, лития и изумрудов

Торговый атташе посольства "Исламского эмирата Афганистан" в Ашхабаде Мохаммад Харун Саиди заявил, что это создало бы новые рабочие места и отметил трудолюбие своего народа

АШХАБАД, 2 декабря. /ТАСС/. Афганистан заинтересован в участии российских компаний в добыче и переработке лития, урана, цинка, драгоценных камней и других месторождений полезных ископаемых. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил торговый атташе посольства "Исламского эмирата Афганистан" (ИЭА, используемое движением "Талибан" (запрещено в РФ) название государства) в Ашхабаде Мохаммад Харун Саиди.

"С приходом Исламского эмирата Афганистана мы взяли под свой контроль все свои месторождения драгоценных камней. Афганистан - это страна, на территории которой можно найти всю таблицу Менделеева. У нас очень большие залежи литиума, очень большие залежи урана, цинка, а также драгоценных камней (изумрудов и других). Мы очень богаты природными ресурсами, и мы бы хотели, чтобы российские инвесторы вложили в добычу и переработку в этих сферах", - сказал он.

Саиди добавил, что это создало бы новые рабочие места в Афганистане и отметил трудолюбие своего народа. Собеседник отметил, что его страна нуждается и в источниках энергии, в частности электроэнергии.

"Мы очень приветствуем бизнесменов, тех людей, которые хотят в эту сферу инвестировать. Мы говорим "Добро пожаловать" инвесторам в этой сфере, в том числе иностранным компаниям. Для них мы предусматриваем очень большие скидки. Сейчас рынок Афганистана открыт, он как бы "свежий". Кто первый зайдет - у того будут очень большие преимущества на рынке", - заключил он.