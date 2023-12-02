В реорганизацию неэффективного участка на юго-западе Москвы вложат почти 3,5 млрд рублей

Там планируют построить общеобразовательную школу площадью 27 тыс. кв. м

МОСКВА 2 декабря. /ТАСС/. Неэффективно используемый участок на юго-западе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий. В проект планируется инвестировать почти 3,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений

"Территория общей площадью 2,73 га расположена по адресу: улица Нагорная, владение 28/3. Здесь планируется построить общеобразовательную школу площадью 27 тыс. кв. м. Объем инвестиций в комплексное развитие площадки составит почти 3,5 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что сейчас участок используется неэффективно.

"После ввода в эксплуатацию новую школу смогут посещать более 1,3 тыс. учащихся. Помимо строительства объекта образования на участке будут проведены все необходимые работы по озеленению и благоустройству", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.