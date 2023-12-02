Дания направит $18,7 млн на проект по возобновляемым источникам энергии в Африке

Премьер-министр страны Метте Фредериксен сообщила, что помощь африканским странам в зеленом переходе поможет также сократить потоки беженцев в Европу

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Дания выделяет 128 млн крон ($18,7 млн) на финансирование глобального проекта "Ускоренное партнерство по возобновляемым источникам энергии в Африке" (Accelerated Partnership for Renewables in Africa, APRA). Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, выступая на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Многие страны Африки сильно пострадали от изменения климата, в то время как их выбросы в атмосферу невелики. Вместо них их [выбросы] делаем мы, все остальные", - отметила она.

В то время как на Африканском континенте проживает 17% населения земли, инвестиции в возобновляемую энергетику за последнее десятилетие составили всего 2% от мирового объема. По мнению главы датского правительства, помощь африканским странам в зеленом переходе поможет также сократить потоки беженцев в Европу.

"Если мы не обуздаем изменение климата и не поможем Африке адаптироваться, а ее населению справиться с изменением климата, то еще больше людей придут в движение и мы получим еще большее давление мигрантов на Европу", - отметила она.

Партнерство APRA было основано 4 сентября этого года на первом африканском саммите по вопросам климата. Его возглавляет Кения, кроме которой в нем участвуют Зимбабве, Намибия, Руанда, Сьерра-Леоне и Эфиопия.