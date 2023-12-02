Казахстан заключил соглашения о строительстве трех ветряных электростанций мощностью 3 ГВт

Это позволит стране внести вклад в достижение углеводородной нейтральности, считает председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов

АСТАНА, 2 декабря. /ТАСС/. Соглашения о строительстве в Казахстане трех ветряных электростанций подписаны с некоторыми компаниями в рамках визита президента республики Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.

"В рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Дубай на полях Всемирного климатического саммита были подписаны ряд соглашений с французской компаний TotalEnergies, саудовской компанией ACWA Power и с эмиратской компанией Masdar. В рамках соглашений в Казахстане будет построено 3 ГВт возобновляемых источников энергии, то есть 3 ГВт ветряных электростанций", - цитирует Жакупова пресс-служба президента Казахстана.

По данным Жакупова, общая сумма инвестиций по проектам составит более $4,5 млрд. Ветряная электростанция мощностью 1,5 ГВт будет построена в Жамбылской области, станция мощностью 1 ГВт появится в Жетысуской области и станция мощностью 0,5 ГВт - в Костанайской либо в Акмолинской областях республики. По оценке Жакупова это позволит укрепить энергетическую безопасность республики и внести свой вклад в достижение углеводородной нейтральности.

В пресс-службе добавили, что на полях климатического саммита также подписали другие документы. Среди них соглашение между компанией "Казатомпром" и Emirates Nuclear Energy Corporation о поставке концентратов природного урана, меморандум между Министерством энергетики Казахстана, АО "Самрук-Казына" и Министерством инвестиций ОАЭ о взаимопонимании по развитию низкоуглеродной энергетики общей мощностью 10 ГВт на территории республики, меморандум между нефтегазовой компаний "Казмунайгаз" и AD Ports Group о взаимопонимании по созданию судоремонтного и судостроительного предприятия в Казахстане и соглашение между компаний "Казахстанские железные дороги" и Abu Dhabi Ports Group о создании совместного предприятия.