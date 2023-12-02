Мантуров на встрече с предприятиями ОПК отметил своевременное выполнение гособоронзаказа

Министр промышленности и торговли России также отметил важность тесного сотрудничества между ведомствами, производителями и потребителями продукции военного назначения

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в рамках встречи с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса отметил ритмичное и своевременное выполнение гособоронзаказа, а также позитивную динамику роста выпуска спецпродукции. Об этом сообщило правительство РФ.

"Вице-премьер - глава Минпромторга России поблагодарил всех участников за проделанную работу и отметил позитивную динамику постоянного количественного и качественного роста выпуска специальной продукции, а также ритмичное, своевременное выполнение гособоронзаказа практически по всем позициям", - говорится в сообщении.

Мантуров также подчеркнул важность тесного сотрудничества между ведомствами, производителями и потребителями продукции военного назначения. Были рассмотрены вопросы поставок вооружений и техники в ВС РФ, в частности выполнение графика поставок по наиболее востребованным наименованиям в ноябре, а также планы на конец 2023 года и первый квартал 2024 года.

Отмечается, что в мероприятии также приняли участие зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров, замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский и Василий Шпак, а также руководство концерна "Калашников", Объединенной приборостроительной корпорации, концерна ВКО "Алмаз-Антей" и АО "Технодинамика".