Пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска по итогам 2023 года может вырасти вдвое

По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, проектирование и строительство нового аэропорта откладывается из-за решения вопросов собственности

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/. 2 декабря. /ТАСС/. Число пассажиров аэропорта Горно-Алтайска по итогам 2023 года составит около 600 тыс. человек, в 2022 году перевезли около 325 тыс. Об этом сообщил журналистам председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

"Примет в этом году аэропорт порядка 600 тыс. пассажиров. Мы будем строить аэропорт примерно на 1,2-1,3 млн пассажиров. В этом году наш курорт примет 600 тыс. человек. Мы считаем, что поток удвоится - 1,2 млн человек будем принимать ежегодно", - сказал Греф.

Он добавил, что проектирование и строительство нового аэропорта, способного обслуживать 1,2-1,3 млн человек, откладывается из-за решения вопросов собственности. "Мы сформировали команду людей, которые занимаются предпроектными исследованиями. После того как будут решены вопросы собственности, примерно год займет проектирование, два года - строительство. Примерно через три года появится новый аэропорт", - добавил Греф.

Весной директор аэропорта Горно-Алтайска Сергей Круглов сообщил ТАСС, что по итогам 2023 года пассажиропоток авиаузла может достигнуть 400 тыс. человек.

Аэропорт Горно-Алтайска по итогам 2022 года посетили более 2,5 млн туристов. Он начал работу после 20 лет простоя в 2011 году после реконструкции и удлинения взлетно-посадочной полосы. Аэропорт имеет перрон с тремя стоянками для крупных самолетов и шестью - для бизнес-джетов, малой авиации и вертолетов. В общей сложности аэропорт принимает около 2,5-3 тыс. пассажиров в день. В 2017 году акции ОАО "Аэропорт Горно-Алтайск" приобрели "СБК баланс" (структура Сбербанка) и АФК "Система" - 40 и 60% соответственно.