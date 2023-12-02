Керри заявил, что на COP28 собрали более $1 млрд грантов для борьбы с выбросами метана

Специальный представитель президента США по вопросам климата отметил, что к инициативе присоединились, в частности, BP, Eni, Equinor, Occidental Petroleum, Shell и Total - они пообещали выделить по $25 млн

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Участники 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) собрали более $1 млрд для грантового финансирования мер, направленных на сокращение выбросов метана. Об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

"Я очень рад объявить сегодня, что Соединенные Штаты, Европейский союз, другие правительства, благотворительные организации и частный сектор <...> мобилизовали на COP28 более $1 млрд в виде новых грантов для борьбы с выбросами метана", - сказал Керри, выступая на климатической конференции ООН. По его словам, часть средств будет предоставлена развивающимся и наименее развитым странам.

Как подчеркнул Керри, механизм финансирования проектов по сокращению выбросов метана позволит "привлечь дополнительные миллиарды инвестиций". Он также отметил, что к инициативе присоединились несколько крупных нефтяных компаний, в том числе BP, Eni, Equinor, Occidental Petroleum, Shell и Total - они пообещали выделить по $25 млн.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.