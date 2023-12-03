Си Цзиньпин заявил о приверженности Китая национальному пути модернизации

Председатель КНР также отметил, что республика "содействует созданию сообщества с общим будущим для человечества"

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Китай стремится к развитию на основе национальной модели модернизации и открытости. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в приветствии участникам конференции "Понимание Китая 2023" в южнокитайском городе Гуанчжоу.

"Ключ к пониманию Китая лежит в понимании китайской модернизации. Китай продвигает благородное дело построения великой страны и национального возрождения на всех фронтах с помощью китайского пути модернизации и содействует созданию сообщества с общим будущим для человечества", - приводит слова председателя КНР телеканал CGTN.

По словам главы китайского государства, Китай стремится к качественному развитию посредством открытости по высоким стандартам и будет продолжать способствовать созданию ориентированной на рынок бизнес-среды мирового класса. При этом он будет опираться на правовую базу, расширяя открытость в отношении правил, регламентаций, управления и стандартов.