Бизнес ФРГ выступил за скорейшее соглашение о свободной торговле между MERCOSUR и ЕС

Оно открывает дополнительные рыночные возможности для немецких компаний, отметил глава внешнеэкономической службы DIHK Фолькер Трайер

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Представители германской экономики выступают за скорейшее заключение соглашения о свободной торговле между Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR) и Европейским союзом (ЕС).

"Многие компании надеются, что встреча между двумя лидерами и их министрами экономики означает, что окончательные переговоры по соглашению ЕС - MERCOSUR скоро придут к положительному завершению. Нам нужно соглашение в конце этого года. В противном случае есть риск, что это превратится в бесконечную историю", - заявил председатель Латиноамериканской инициативы немецкой промышленности Инго Крамер в преддверии германо-бразильского экономического форума в Берлине с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Переговоры ЕС с Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем продолжаются уже много лет. Однако фундаментальное соглашение 2019 года не будет реализовано из-за сохраняющихся проблем, например по поводу защиты тропических лесов. Крамера поддержала и Торгово-промышленная палата Германии (DIHK). "Быстрое заключение соглашения станет четким сигналом в интересах германской экономики", - отметил глава внешнеэкономической службы DIHK Фолькер Трайер. "Соглашение не только открывает дополнительные рыночные возможности для немецких компаний в важной экономической сфере, но и предлагает новые и серьезные возможности для диверсификации цепочек поставок и поставок сырья", - подчеркнул он.

По данным Торгово-промышленной палаты Германии, немецкие компании представлены в странах MERCOSUR уже более 100 лет при поддержке немецких палат за рубежом. По имеющимся данным, 12,5 тыс. компаний осуществляют экспорт в страны MERCOSUR.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, членами которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет почти 72% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек. 29 ноября бразильский президент сообщил, что Верхняя палата парламента Бразилии одобрила вступление Боливии в Южноамериканский общий рынок, устранив последнее препятствие на пути присоединения к блоку. Объем внешнеторгового баланса объединения с остальным миром в 2021 году вырос на 37% по сравнению с 2020-м и составил около $599 млрд, из которых 57% пришлось на экспорт.