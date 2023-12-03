Глава Центробанка Китая заявил, что остаток по кредитам в банках превышает 200 трлн юаней

Пань Гуншэн также сообщил, что банк будет использовать инструменты структурной денежно-кредитной политики для усиления помощи малому и микробизнесу, а также для продвижения научных и технологических инноваций

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Остаток по кредитам в банковской системе Китая превышает в настоящее время 200 трлн юаней ($28,28 трлн), а баланс социального финансирования превышает 30 трлн юаней. Об этом, как передает агентство Синьхуа, заявил глава Народного банка Китая (НБК) Пань Гуншэн. В последние годы в Китае, сказал он, наблюдается ежегодный рост объема кредитов примерно на 20 трлн юаней и увеличение масштабов социального финансирования более чем на 3 трлн юаней.

"Центральный банк усилит поддержку реального сектора экономики, меры по борьбе с системными финансовыми рисками и еще больше повысит финансовую открытость", - указал глава НБК. Банк будет использовать инструменты структурной денежно-кредитной политики для усиления помощи малому и микробизнесу, а также для продвижения научных и технологических инноваций. Пань Гуншэн также пообещал поддерживать процентные ставки "на надлежащем уровне". Он подтвердил приверженность Народного банка Китая стабильности обменного курса юаня, выразив уверенность в способности Центрального банка поддерживать стабильный обменный курс юаня на разумном и сбалансированном уровне.

Глава Центробанка подчеркнул, что финансовые риски Китая "в целом находятся под контролем", и банк планирует усовершенствовать механизмы предотвращения, оповещения и управления финансовыми рисками. Народный банк Китая будет также работать над снижением рисков, связанных с непогашенными долгами местных органов власти, введет строгий контроль за новыми долгами и при необходимости предоставит экстренную ликвидность местным органам власти с крупной задолженностью.

НБК намерен продвигать интернационализацию юаня, содействовать торговле и инвестициям и постепенно расширять институциональную открытость финансового рынка. Китай будет активно участвовать в глобальном финансовом управлении и сотрудничестве, чтобы усилить свое влияние на формирование основных международных финансовых правил и стандартов, резюмировал Пань Гуншэн.