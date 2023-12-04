Объем продаж вооружений 100 крупнейших компаний мира снизился в 2022 году на 3,5%

Он составил $597 млрд

СТОКГОЛЬМ, 4 декабря. /ТАСС/. Объем продаж 100 крупнейших компаний - производителей вооружений составил в 2022 году $597 млрд, что, несмотря на резкий рост спроса, на 3,5% меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) в очередном докладе о мировой торговле вооружениями.

Как поясняют эксперты института, сокращение явилось результатом, главным образом, падения доходов крупных компаний США. Однако объем не выполненных еще заказов и всплеск спроса дают основание предположить, что в ближайшие годы поступления от продаж существенно возрастут. В докладе также отмечается, что темпы производства вооружений отстают от темпов роста спроса на них на фоне конфликта между Россией и Украиной и усиления геополитической напряженности в мире, поскольку производители не смогли нарастить свои мощности настолько, чтобы справиться с возросшим объемом. Препятствующими факторами стали нехватка рабочей силы, рост затрат и сбои в цепочках поставок, усугубившиеся в результате военного конфликта на Украине.

Кроме того, новые заказы были размещены ближе к концу года, из-за чего рост спроса не нашел отражения в выручке производителей за 2022 год. "Многие оружейные компании столкнулись со сложностями при адаптации производства к высокоинтенсивным войнам, - отмечает директор программы военных расходов и производства вооружений СИПРИ Люси Беро-Сюдро. - Однако были подписаны новые контракты, особенно на боеприпасы, которые, как и можно было ожидать, приведут к увеличению доходов в 2023 году и в последующий период".

В отличие от основных оружейных компаний США и Европы производители из стран Азии, Ближнего Востока и Океании существенно увеличили в 2022 году свои доходы от продажи вооружений, продемонстрировав способность к быстрой реакции на возросший спрос. Особенно наглядно это проявилось в таких странах, как Израиль и Южная Корея, где производственные мощности поддерживаются в режиме чуткого реагирования и где производители тяготеют к коротким цепочкам поставок.

Производители России

В список топ-100 за 2022 год вошли два российских производителя вооружений - Ростех (10-е место, $16,8 млрд) и Объединенная судостроительная корпорация (36-е место, $3,95 млрд), - совокупные доходы которых составили $20,8 млрд, что на 12% ниже уровня 2021 года. Госкорпорация "Ростех" включена в рейтинг впервые. Раньше ее в нем не было, поскольку она является холдингом, не имеющим собственных производственных мощностей.

Сейчас она оказалась здесь "из-за отсутствия данных по большинству российских производителей вооружений", некоторые из которых контролируются Ростехом, а ранее входили в топ-100: "Высокоточные комплексы", концерн "Радиоэлектронные технологии", "Росэлектроника", "Вертолеты России", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация и "Уралвагонзавод". Присутствие Ростеха и Объединенной судостроительной корпорации в рейтинге показывает лишь примерный объем российского ВПК в 2022 году, отмечает СИПРИ.

Поступления Ростеха от продажи вооружений, согласно данным института, сократились на 9,9% в основном "благодаря высокому уровню инфляции в России в 2022 году", в то время как фактически в номинальном выражении доходы выросли.

У Объединенной судостроительной корпорации доходы снизились на 18% и составили около $4 млрд. Авторы доклада отмечают, что в 2022 году российские оборонные компании по-прежнему испытывали на себе последствия сокращения военного экспорта.

В топ-100 за 2022 год не включены данные "Алмаз-Антея", доход от поставок вооружений которого составил в 2020 (последнем году, данные за который доступны) $7,6 млрд, и корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (выручка от вооружений $4,8 млрд в 2021 году). Ни одна из компаний не входит в Ростех, обе производят технику, пользующуюся повышенным спросом в связи с конфликтом на Украине, - системы ПВО и ракеты, отмечают авторы доклада.

Компании США

Доходы 42 американских компаний из топ-100 упали в 2022 году на 7,9%, составив $302 млрд. На них пришелся 51% поступлений всех производителей, входящих в топ-100. Из этих 42 компаний у 32 наблюдался спад, вызванный, главным образом, нарушениями в цепочках поставок и нехваткой рабочей силы вследствие пандемии.

"Мы начинаем наблюдать приток новых заказов, связанных с <...> [конфликтом] на Украине, в результате которого ряд крупных американских компаний, в том числе Lockheed Martin и Raytheon Technologies, получили новые заказы, - отмечает старший научный сотрудник СИПРИ Нань Тянь. - Однако из-за существующих у этих компаний отложенных заказов и трудностей с наращиванием производственных мощностей доходы от этих заказов будут отражены в отчетности, вероятно, лишь через два-три года".

Европейские и азиатские производители

Рост доходов европейских производителей вооружений на фоне российско-украинского конфликта и поставок для ВСУ в докладе СИПРИ оценивается как скромный. Для 26 входящих в топ-100 европейских компаний он составил в 2022 году 0,9%, или $121 млрд. "<...> Конфликт на Украине создал спрос на <...> боеприпасы и бронетехника. У многих европейских производителей этих товаров выросли доходы, - отмечает научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений СИПРИ Лоренцо Скараззато. - Сюда относятся компании, базирующиеся в Германии, Норвегии и Польше. Например, польская PGZ увеличила свои доходы от вооружений на 14% благодаря принятой страной (Польшей) ускоренной программе военной модернизации".

Доходы 22 компаний из стран Азии и Океании, входящих в топ-100, составили 3,1% от общего объема и достигли в 2022 году $134 млрд. Уже второй год подряд производители из этих регионов обходят европейских производителей. "Внутренний спрос и зависимость от местных поставщиков защитили азиатские оружейные компании от нарушений цепочек поставок в 2022 году, - объясняет научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений СИПРИ Сяо Лян. - Китайские, индийские, японские и тайваньские компании получили выгоду от устойчивых государственных инвестиций в военную модернизацию".

Самый большой процентный рост доходов от продажи вооружений наблюдался в 2022 году на Ближнем Востоке. Общий объем в $17,9 млрд был в годовом исчислении на 11% больше, чем в 2021 году. Всего четыре турецкие компании продали продукции на $5,5 млрд, нарастив общий объем на 22%. А доходы трех израильских компаний достигли $12,4 млрд, что означает рост на 6,5% по сравнению с 2021 годом. "Ближневосточные компании, специализирующиеся на менее технологически сложных продуктах, в ответ на растущий спрос сумели быстрее нарастить производство, - отмечает старший научный сотрудник СИПРИ Диего Лопес да Силва. - В качестве примера можно привести турецкую компанию Baykar, производителя беспилотника Bayraktar TB-2. Baykar впервые вошел в топ-100 после того, как доходы от продажи оружия выросли на 94%, что является самым быстрым темпом роста среди всех компаний в рейтинге".

Другие страны

В 2022 году на долю Китая пришлась вторая по величине доля совокупных доходов от продажи оружия в топ-100 - 18%. Совокупные доходы от вооружений восьми китайских оружейных компаний, включенных в рейтинг, увеличились на 2,7% и составили $108 млрд.

Единственная украинская компания, вошедшая в топ-100, "Укроборонпром", показала 10-процентное падение доходов ($1,3 млрд).

Доходы от вооружений семи компаний Великобритании из топ-100 выросли на 2,6% и достигли $41,8 млрд.