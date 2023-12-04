В Приморье заявили о снижении урожайности кукурузы из-за летних паводков

К началу зимы в регионе убрали больше половины посевов этой культуры

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Урожайность кукурузы в Приморье в 2023 году демонстрирует снижение на 16 ц/га. В 2022 году урожайность этой культуры составляла 70 ц/га, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморского края.

"К настоящему времени убрано более половины урожая кукурузы или более 52 тыс. га. При этом из-за прошедших в 2023 году тайфунов и циклонов растение не успело набрать урожай, поэтому урожайность из-за переувлажнения по сравнению с 2022 годом низкая - в среднем всего 54 ц/га", - сообщили в ведомстве.

По последним данным, приморские сельхозпроизводители намолотили более 280 тыс. тонн кукурузы. Уборке урожая способствовали ноябрьские морозы и отсутствие высокого снежного покрова. Кроме того, завершается уборка сои. Убрано 266 тыс. га или 98% от плана.

На развитие сельского хозяйства в краевом бюджете на 2024 год дополнительно запланировано 1,1 млрд рублей. Средства предназначены для создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, возмещение части затрат фермерам при развитии птицеводства и молочного скотоводства, а также расходов, связанных с вводом нетелей, зяблевой обработкой почвы, приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и племенного скота.

Кукуруза и соя являются основными экспортными культурами для Приморского края. Обеспечение продовольственной безопасности реализуется в рамках региональной госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края".