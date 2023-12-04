В Приамурье объем дорожного фонда в 2024 году составит более 7 млрд рублей

Приоритетными направлениями станут строительство путепроводов, реконструкция аварийного моста Зея - Тыгда, а также ремонты опорных трасс региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Объем дорожного фонда в Амурской области в 2024 году составит свыше 7 млрд рублей, сообщается на сайте регионального правительства.

"В 2024 году объем дорожного фонда превысит 7 млрд рублей. Контракты на ремонты 41 км региональных дорог уже заключены, многие работы специалисты рассчитывают завершить досрочно", - говорится в сообщении.

Приоритетными направлениями в следующем году станут строительство путепроводов, реконструкция аварийного моста Зея - Тыгда, а также ремонты опорных трасс региона. Кроме этого, готова программа на 2024 год по освещению региональных дорог, проходящих через населенные пункты. До конца 2025 года планируется завершить работы по установке освещения на всех таких дорогах. Также более 900 млн рублей получат муниципалитеты на приведение в порядок местных дорог и установку автобусных павильонов. Будет продолжена и программа ремонтов дорог, проходящих через населенные пункты.

По словам губернатора Василия Орлова, в этом году дорожная кампания прошла успешно. На ремонт, освещение и содержание амурских дорог, а также ремонт и строительство мостов в Приамурье было выделено 10,8 млрд рублей. Практически все работы на сегодняшний день завершены. Почти треть объема дорожного фонда - 3,3 млрд рублей - пошла на ремонты региональных дорог. Всего в порядок привели почти 254 км трасс.

Самые протяженные участки ремонта в этом году велись по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в пяти районах области - Серышевском, Михайловском, Благовещенском, Константиновском и Тамбовском. Отдельно финансировалась программа по ремонту дорог, проходящих через населенные пункты. В ее рамках в этом году отремонтировано 15,2 км дорог в шести амурских селах.

Кроме этого, порядка 2 млрд рублей из дорожного фонда в этом году пошло на содержание амурских дорог, а 1,3 млрд направлено на дорожную деятельность в муниципалитеты. В частности, на эти деньги отремонтировали 50,7 км местных дорог, 7 мостов, 1,6 км тротуаров в населенных пунктах области и восстановили 9,6 км освещения.