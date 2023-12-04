Эксперт заявил о расширении Китаем сети трубопроводов

Президент Института современных китайско-российских региональных экономических исследований Сун Куй считает, что спрос на газ из России будет расти

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Спрос на российский газ в КНР будет расти по мере расширения в стране сети газопроводов и перехода к экологически чистым источникам энергии. Об этом заявил президент Института современных китайско-российских региональных экономических исследований Сун Куй.

"По мере того как все больше китайских городов переходят на экологически чистый природный газ, отказываясь от угля и нефти, стремясь достигнуть углеродного пика и нейтральности, спрос на китайском рынке резко повышается, - приводит его мнение газета Global Times. - Как только строительство газопровода достигнет городов в дельте реки Янцзы и в конечном счете Шанхая, спрос на российский газ, безусловно, еще больше возрастет".

Эксперт указал на динамичное развитие торгово-экономических отношений между Китаем и РФ в последнее время. В частности, он обратил внимание на укрепление контактов в области сельского хозяйства и поставок электромеханической продукции.

В то же время, как считает Сун Куй, совместные усилия в энергетической сфере останутся "центральным элементом экономического и торгового взаимодействия" КНР и России. Он подчеркнул, что двусторонние проекты в области природного газа будут "ярким моментом сотрудничества".

Компания China Oil & Gas Pipeline Network Corp. ранее сообщила, что поставки российского газа в КНР по трубопроводу "Сила Сибири" в этом году превысили 20 млрд куб. м и достигли рекордной отметки. За четыре года, с момента ввода объекта в эксплуатацию, как отмечается, они составили более чем 50 млрд куб. м.

В 2022 году Россия экспортировала по "Силе Сибири" 15,5 млрд куб. м газа, прогнозируемый показатель на текущий год - 22 млрд куб. м. Выход газопровода на проектную мощность в 38 млрд куб. м ожидается в 2025 году.