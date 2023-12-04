Импорт СПГ Европой в ноябре оказался максимальным за полгода

По итогам ноября потоки сжиженного природного газа составили 11,61 млрд куб. м

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС в ноябре оказались максимальными за последние полгода, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Импорт СПГ Европой в ноябре существенно возрос после падения месяцем ранее. По итогам ноября он составил 11,61 млрд куб. м, оказавшись на 16% выше, чем в октябре, и на 2% ниже по сравнению с ноябрем прошлого года. Этот показатель стал вторым для ноября в истории. При этом потоки СПГ с терминалов также стали максимальными после мая текущего года, когда они превысили 12 млрд куб. м.

Всего за 11 месяцев 2023 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составляют порядка 118,5 млрд куб. м - на 1,5% больше, чем годом ранее.

СПГ в 2023 году занимает первое место по доле среди источников получения газа Европой - 40%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем на 29 ноября. На втором месте с долей в 29% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 12% - поставки из Северной Африки.

Доля поставок газа с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) подросла до 9,4%. Это больше, чем поставляется из Великобритании (6%).