МЭР заявил, что страны должны сами определять меры по борьбе с изменением климата

Замминистра экономического развития Владимир Ильичев отметил, что Россия выступает за использование различных решений в вопросе декарбонизации

ДУБАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Россия выступает за то, чтобы страны самостоятельно определяли необходимые для них меры по борьбе с изменением климата. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев, выступая на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"В итоговом документе [COP28] о Глобальном подведении итогов должно быть четко отражено, что странам необходимо предоставить право самостоятельно выбирать меры по смягчению последствий изменения климата в соответствии с их конкретными национальными возможностями, - сказал он. - Мы выступаем за технологическую нейтральность - подход, который не зависит от технологий и предполагает использование различных решений по декарбонизации".

По словам Ильичева, переход к возобновляемым источникам энергии требует дальнейших усилий, чтобы сделать этот процесс экономически обоснованным и технологически доступным во всем мире. Представитель российской делегации призвал учитывать возможности разных стран и избегать "дискриминации каких-либо источников энергии до тех пор, пока они обеспечивают сокращение выбросов парниковых газов".

В этом контексте Ильичев отметил, что стороны Рамочной конвенции ООН об изменении климата должны признать важность всех технологий с низким уровнем выбросов, включая ядерную энергетику, а также учитывать роль природного газа как переходного топлива. "Природный газ - это прагматичная и важная часть решения проблемы изменения климата, и он будет играть значимую роль в переходе к новому глобальному энергобалансу", - сказал он, подчеркнув, что положение стран, экономическое развитие которых зависит от экспорта высокоуглеродной продукции, должно быть зафиксировано в итоговом документе о Глобальном подведении итогов.

Глобальное подведение итогов

Одной из основных задач делегаций стран на климатическом саммите является так называемое Глобальное подведение итогов (Global Stocktake, GST), или анализ прогресса по достижению целей Парижского соглашения. Документ был принят 12 декабря 2015 года по итогам 21-й Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, участники которой договорились не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.

Этот процесс должен привести к разработке плана высокого уровня, которым международное сообщество сможет руководствоваться для достижения климатических целей. Затем правительствам придется интегрировать этот глобальный план в национальную политику, чтобы в 2025 году отчитаться перед ООН о результатах прогресса.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.