ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона в рекламе лекарства "Тыквеол"

По данным ФАС, на баннере с изображением лекарственного средства отсутствовало предупреждение о наличии противопоказаний к применению и использованию, а также о необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело по признакам нарушения законодательства в рекламе лекарственного средства "Тыквеол" в адрес распространителя рекламы - компании "Яндекс" - и рекламодателя "ОМД Эвиденс". Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

"ФАС возбудила дело по признакам нарушения законодательства в рекламе лекарственного средства "Тыквеол". Дело возбуждено в адрес рекламораспространителя (ООО "Яндекс") и рекламодателя (ООО "ОМД Эвиденс")", - говорится в сообщении.

По данным ФАС, "ОМД Эвиденс" разместила баннер с изображением лекарственного средства "Тыквеол" и с пометкой "реклама" посредством сервиса "Яндекс директ" на сайте www.kp.ru. На нем отсутствовало предупреждение о наличии противопоказаний к применению и использованию, а также о необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов, указали в ФАС.

В случае установления вины нарушителям грозит ответственность в соответствии с законом о рекламе, отметили в службе.