РКН заявил, что за 9 месяцев объем белого рынка интернет-рекламы составил 400 млрд рублей

Ведомство назвало VK и "Яндекс" лидерами среди рекламных систем

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Объем белого рынка интернет-рекламы в России по итогам 9 месяцев 2023 года составил 400 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

Как напомнили в ведомстве, с 1 сентября 2022 года участники рекламного рынка передают информацию в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

Согласно данным ЕРИР, на которые ссылается Роскомнадзор, за девять месяцев 2023 года объем белого рынка интернет-рекламы в России составил 400 млрд рублей.

Кроме того, как следует из статистики, подготовленной РКН совместно с Ассоциацией коммуникационных агентств России и Ассоциацией развития интерактивной рекламы, всего порядка 940 тыс. рекламодателей активно размещают рекламу в Сети, для распространения рекламы используются 49 тыс. площадок. Больше всего средств на интернет-рекламу было направлено в таких сферах, как розничная и оптовая торговля, связь и информация, финансы и страхование.

Лидерами среди рекламных систем являются VK и "Яндекс".

Сбор данных о рекламе

Вся реклама в Сети, кроме рекламы в теле- и радиопрограммах, с 1 сентября прошлого года должна помечаться соответствующей надписью. Исключение составляет реклама собственных товаров, которую распространяют по электронной почте или через рассылку сообщений группам пользователей. Вся остальная реклама вместе с пометкой должна также содержать указание на рекламодателя или сайт с информацией о нем.

Для учета, хранения и обработки таких данных был создан ЕРИР. В него включаются в том числе сведения о рекламодателях и рекламораспространителях, операторах рекламных систем, а также о рекламных посредниках. Информация поступает в систему не напрямую от самих рекламодателей и распространителей рекламы, а через операторов рекламных данных.

С 1 сентября 2023 года для рекламодателей и распространителей рекламы за непредоставление в Роскомнадзор данных о рекламе, либо несвоевременное их предоставление, либо предоставление неполной, недостоверной, неактуальной информации действует штраф. Также штрафы были введены для операторов рекламных данных за нарушение обязанностей.