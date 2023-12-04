Минтранс сообщил о штатной работе аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи

Отмен рейсов по метеоусловиям нет, говорится в сообщении ведомства

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Аэропорты Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга работают штатно, отмен рейсов по метеоусловиям нет. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ

"По состоянию на 09:45 мск 04 декабря, в аэропортах столичного региона (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский), санкт-петербургском Пулково и Сочи отмен рейсов на вылет по метеоусловиям нет, аэропорты работают штатно. В минувшие выходные аэропорты также отработали штатно, отмен рейсов на вылет по метеоусловиям не было",- отмечается в сообщении.

Морские порты РФ в Черноморском бассейне, а также Керченская паромная переправа сегодня работают по фактической погоде.

"Движение по федеральным автомобильным дорогам осуществляется в штатном режиме. На всей подведомственной Росавтодору сети федеральных дорог за прошедшие сутки было задействовано 7 038 единиц техники и 10 324 дорожных рабочих",- отметили в Минтрансе.

Сильный снегопад обрушился на Москву и Подмосковье накануне утром, непогоду синоптики связали с прохождением центра южного циклона через Центральную Россию. Как ожидается, в понедельник интенсивность снега уменьшится, а со вторника в столицу и область начнут приходить морозы.