Эксперт: Европа по-прежнему уязвима перед возможными сбоями в поставках энергоресурсов

При этом в 2023 году ЕС энергетически оказался "в гораздо лучшем положении, чем в прошлом", газовые хранилища "находятся на максимальной мощности", отметил глава германской энергетической компании RWE Маркус Креббер

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Европа после прекращения поставок российского газа все еще не имеет необходимых запасов энергоресурсов, чтобы справиться с возможными перебоями в работе трубопроводов или терминалов сжиженного природного газа (СПГ). Такое мнение выразил глава германской энергетической компании RWE Маркус Креббер в интервью газете Financial Times.

По его словам, Европа в этом году энергетически оказалась "в гораздо лучшем положении, чем в прошлом", газовые хранилища "находятся на максимальной мощности". "Но мы еще не там, где должны быть, потому что у нас не может быть системы энергоснабжения без какого-либо запаса или буфера", - пояснил он.

По оценкам Креббера, Европа еще не способна справиться с возможными проблемами в случае "отказа трубопровода или сбоя в работе терминала СПГ". "Поэтому я считаю, что необходимо увеличить импортные мощности, чтобы полностью заменить [потерянный] российский газ", - добавил он.

Сейчас подземные хранилища Европы заполнены на 99,45% (на 10,04 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 109,64 млрд куб. м газа. Отопительный сезон в Европе начался 7 ноября 2023 года (на неделю раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 346 млн куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из подземных хранилищ на 5-й день с момента достижения максимума их заполнения на 53% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 7 апреля 2023 года, когда в них оставалось 55,47% запасов.