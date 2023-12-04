Минцифры подготовит до 1 марта 2024 года план реализации стратегии отрасли связи

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ до 1 марта 2024 года подготовит план реализации стратегии отрасли связи до 2030 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Не позднее 1 марта 2024 года Минцифры подготовит план мероприятий по реализации стратегии", - сказал он на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Чернышенко отметил, что новый национальный проект "Экономика данных" будет синхронизирован с положениями утвержденной стратегии отрасли связи. "Безусловно, новый нацпроект "Экономика данных" также будет синхронизирован с положениями утвержденного документа [стратегии отрасли связи]", - сказал Чернышенко.