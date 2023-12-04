Половина опрошенных поляков назвала главной задачей нового кабмина разморозку средств ЕС

Речь идет о €60 млрд на реализацию Национального плана восстановления после пандемии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Почти половина поляков считает, что первостепенной задачей нового правительства должна стать борьба за разблокирование Евросоюзом средств в размере €60 млрд на реализацию Национального плана восстановления после пандемии. Такие данные приводит газета Dziennik Gazety Prawnej со ссылкой на опрос, проведенный по ее заказу исследовательской организацией United Surveys.

Согласно результатам исследования, 48,4% жителей республики определили борьбу за разморозку финансовой помощи ЕС в качестве приоритета для нового правительства, которое может сформировать левоцентристская коалиция "Гражданской платформы", "Третьей дороги" и "Левых". Реформирование системы здравоохранения и правосудия, а также введение необлагаемой налогами ставки дохода в размере 60 тыс. польских злотых ($15 тыс.) будут, по мнению респондентов, одними из важнейших задач будущего кабмина.

Опрос проводился с 24 по 26 ноября по телефону на территории всей Польши, в нем приняли участие 1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Брюссель решил выделить первый транш финансовой помощи Варшаве в размере $5,1 млрд из замороженных ранее средств для Польши в фондах Евросоюза (ЕС). В случае разблокирования предназначенных для Польши фондов ЕС республика может получить около €60 млрд. Основная часть этих грантов и кредитов может быть выдана только после того, как Варшава свернет судебную реформу, которая, по мнению Еврокомиссии, ограничила независимость судей.