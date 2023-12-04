Товары участников программы "Сделано в Москве" появятся в супермаркетах столицы

Партнером проекта стала торговая сеть "Перекресток"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 100 участников программы "Сделано в Москве" получат возможность разместить свою продукцию на брендированных полках почти 260 супермаркетов столицы. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что такой формат позволит локальным компаниям повысить узнаваемость, расширить круг потребителей и простимулировать продажи. Партнером проекта стала крупная торговая сеть "Перекресток". Параллельно будет организована промокампания на сайте и в мобильном приложении ретейлера.

"Брендированные полки появятся в 256 магазинах города. Жители и гости столицы уже в декабре смогут приобрести в них косметику, бытовую химию, чай, сладости и другие продукты питания московского производства", - сказала Сергунина, слова которой привели ТАСС в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Так, например, один из представленных предпринимателей выпускает десерты из крафтового шоколада без белого сахара и молока по авторским рецептам. В линейке около 100 вариантов сладостей от темного шоколада до безглютеновой выпечки. Другой участник - член Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) и Международной федерации торговли эфирными маслами и ароматами (IFEAT). Косметика этого бренда на 95 % состоит из компонентов природного происхождения. Кроме того, в супермаркетах столицы появится натуральное мороженое без красителей и ароматизаторов, его изготавливают небольшими партиями из свежего коровьего молока, сливок и сахара с добавлением фруктов, ягод, орехов и бельгийского шоколада.

"Товары московских производителей будут включены в сезонные подборки и предложения торговой сети", - заключили в пресс-службе ведомства.