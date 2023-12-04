Время ожидания на КПП "Гребенное" из-за блокады растянулось на 10 суток

В очереди находятся 870 грузовиков, рассказала представитель польской полиции Малгожата Павловская

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Время ожидания большегрузного транспорта на КПП "Гребенное" на польско-украинской границе из-за блокады, организованной польскими перевозчиками, превышает 10 суток. Об этом сообщает РАР.

"В очереди грузовиков там стоят 870 машин, а время ожидания составляет 250 часов", - цитирует агентство представителя местной полиции Малгожату Павловскую. По ее словам, находящаяся на месте блокады полиция не вмешивается в ситуацию.

Организовавшие блокаду погранпереездов польские перевозчики в понедельник выяснили, что ряд украинских водителей пытаются ввезти на Украину под видом гуманитарной помощи дорогие автомобили и яхты. "Интересно, зачем им сейчас, на Украине, дорогие автомобили или перевозимые по дороге яхты?" - задал вопрос один из участников блокады Томаш Бучек.

Блокаду пограничных переездов на польско-украинской границе польские автоперевозчики начали 6 ноября. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, и, в частности, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования для украинского коммерческого грузового транспорта, а также аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года.

С начала транспортной блокады в очередях у границы умерли два украинских водителя - 12 и 23 ноября.