Очереди на границе Белоруссии с ЕС превысили 3 000 грузовиков

Более 1 000 машин находится у польского пункта пропуска "Кукурыки"

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Очереди грузовых автомобилей, ожидающих въезда из Белоруссии в страны Евросоюза, превысили 3 000. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет республики.

"Очередь на въезд в ЕС - более 3 000 фур", - говорится в сообщении. По оценке комитета, "основной причиной увеличения количества транспорта перед пунктами пропуска является невыполнение сопредельными странами ЕС норм пропуска". "Так, за выходные дни очередь фур выросла почти на 800 единиц", - проинформировали в пограничном ведомстве.

Больше всего грузовиков (более 1 000) скопилось у польского пункта пропуска "Кукурыки" (сопредельный белорусский "Козловичи").

На литовском направлении наибольшее скопление наблюдается перед пунктом пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони").

"Здесь очередь фур составляет более 860 единиц. С пятницы (1 декабря - прим. ТАСС) через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовало 26% большегрузов [от нормы], то есть 2 фуры в час из 10 возможных", - отметил комитет, сообщив, что через единственный функционирующий латвийский пункт пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина") в страны ЕС за выходные дни въехало 48% фур.

Сопредельные с Белоруссией страны Евросоюза под различными предлогами приостановили работу нескольких автодорожных пограничных пунктов пропуска. В настоящее время на белорусско-литовской границе функционируют четыре из шести КПП, на границе с Польшей - два из шести. Без ограничений возможно движение пассажирского автотранспорта в польском пункте пропуска "Тересполь" ("Брест"), через КПП "Кукурыки" ("Козловичи") Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. На границе Латвии и Белоруссии работает один из двух автодорожных пунктов пропуска.