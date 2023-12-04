На цифровое развитие АПК в 2024 году направят более 3 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что правительство продолжит стимулировать спрос на отечественные технологические решения в агропромышленном комплексе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 3 млрд рублей будет направлено в 2024 году для цифровой трансформации агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Всего для реализации новых и запланированных мероприятий по цифровой трансформации сельского хозяйства в бюджете следующего года предусмотрели более 3 млрд рублей", - сказал глава кабмина.

Мишустин отметил, что правительство продолжит стимулировать спрос на отечественные технологические решения в АПК. "Со следующего года будет создана единая цифровая платформа со сведениями по ситуации в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах, что очень важно для продовольственной безопасности страны. А значит - информационные базы данных должны опираться на российское программное обеспечение и максимально использовать российские компоненты", - указал Мишустин.

Премьер-министр обратил внимание на то, что внедрение искусственного интеллекта в сельскохозяйственную сферу позволит уменьшить сроки предоставления госуслуг и уменьшит избыточный документооборот. "Предприниматели смогут воспользоваться современными технологиями для роста урожайности, оптимизировать свои затраты, наладить эффективные каналы сбыта своей продукции и, соответственно, получить целый ряд конкретных преимуществ для сельского хозяйства", - пояснил Мишустин. В свою очередь развитие сельскохозяйственной отрасли будет способность повышению качества и разнообразия продуктов питания, отметил глава кабмина.

Мишустин также сообщил, что для выполнения этих задач кабмин подготовил распоряжение, согласно которому дополняется дорожная карта агропромышленного комплекса, в том числе определяется сфера новых технологий и искусственный интеллект. Среди них - развитие систем автоматического орошения полива, доступный беспилотный транспорт для обработки полей, сбор спутниковых данных по состоянию и другие решения.

"Прошу все профильные ведомства отнестись к этому вопросу крайне внимательно, при необходимости своевременно актуализировать нормативные документы с учетом задач, которые поставлены президентом", - подытожил глава кабмина.