Во Вьетнаме открылся первый офис поддержки экспорта Ростовской области

В 2024 году региональные власти планируют запустить аналогичный офис в Турции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. Офис поддержки экспорта Ростовской области открылся во Вьетнаме, власти региона планируют в 2024 году запустить аналогичный офис в Турции. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"В феврале состоялся визит в Социалистическую Республику Вьетнам делегации Ростовской области под руководством губернатора региона в составе делегации Совета Федерации. <…> В деловой встрече в Хошимине, бизнес-столице Вьетнама, приняло участие около 100 представителей вьетнамских деловых кругов, поэтому городом открытия первого офиса и был выбран Хошимин. Офис во Вьетнаме - это только начальный этап. В перспективе - открытие аналогичного офиса в Турции в 2024 году, прорабатывается возможность работы в таком формате в других странах", - привели в министерстве слова первого заместителя губернатора Ростовской области Александра Скрябина.

По словам министра экономического развития региона Максима Папушенко, эта инициатива была реализована в несколько этапов. В частности, был изучен опыт регионов в части открытия их представительств за рубежом, состоялись рабочие визиты представителей правительства Ростовской области, Региональной корпорации развития и Центра поддержки экспорта в Турцию и Вьетнам.

"Деятельность офисов присутствия донских компаний - это, прежде всего, продвижение продукции ростовских производителей на целевом зарубежном рынке, анализ цен и предложений конкурентов, инициирование заявок на российскую продукцию, содействие развитию деловых контактов экспортеров Ростовской области. Совместно с региональным центром поддержки экспорта будем представлять интересы предприятий региона абсолютно по всем вопросам, касающимся внешней торговли", - приведены в сообщении слова Папушенко.

Уточняется, что работа офиса будет способствовать достижению целей национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Ранее власти региона сообщали, что Ростовская область планирует создать в дружественных странах сеть "офисов присутствия" для поиска новых рынков сбыта и продвижения региональной продукции. Речь шла о Вьетнаме, Индии, африканских странах, Турции и Южной Америке, в частности Аргентине. Кроме того, для продвижения продаж малого и среднего бизнеса региона в Ростовской области планируют создать Центр компетенции по росту продаж, а также новый специальный сервис "Ростов экспо диджитал".