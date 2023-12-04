"Камаз" планирует увеличить продажи грузовиков в Узбекистане

Стороны обсудили возможности более активного использования грузовиков в инвестиционных проектах, рассказали в торгпредстве РФ

ТАШКЕНТ, 4 декабря. /ТАСС/. "Камаз" намерен увеличить продажи большегрузов в Узбекистане. Об этом сообщили в торгпредстве РФ в республике.

"На этой неделе в торгпредстве России в Узбекистане состоялась рабочая встреча с руководством UzAutoTrailer, на предприятии которого организована сборка грузовых автомобилей "Камаз", и лизинговой компании Truck Asia Leasing. <...> Стороны наметили действия, нацеленные на рост продаж большегрузов в республике", - говорится в сообщении в Telegram-канале торгпредства.

Там добавили, что участники встречи также обсудили возможности более активного использования грузовиков в инвестиционных проектах, реализуемых российскими компаниями и расширение поддержки внешнеэкономической деятельности.

В апреле заместитель генерального директора "Камаз" Жанна Халиуллина сообщила, что представители компании обсуждают с Агентством внешней трудовой миграции Узбекистана создание центров совместного обучения. Она напомнила, что Узбекистан является для компании стратегическим рынком.