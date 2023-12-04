В Псковской области производство молока за год выросло на 10%

Этого удалось достичь благодаря строительству новых и модернизации существующих молочно-товарных ферм

ПСКОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Сельскохозяйственные предприятия Псковской области за последний год увеличили почти на 10% объем производства молока, который превысил 180 тыс. тонн. Этого удалось достичь благодаря строительству новых и модернизации существующих молочно-товарных ферм и господдержке, сообщил ТАСС председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору региона Николай Романов.

По его словам, увеличить объемы молока удалось, несмотря на кризис в отрасли, который был зафиксирован в регионе в 2023 году, когда из-за падения закупочной цены на молоко часть фермерских хозяйств оказалась на грани закрытия.

"Это крайне высокий результат, учитывая непростую ситуацию на молочном рынке, которая происходила в 2023 году. Такой высокий показатель достигнут за счет строительства новых и модернизации имеющихся молочно-товарных комплексов ОАО "Красное знамя", ООО "Псковагроинвест" и ООО "Гдов Молоко", - сказал Романов.

Он добавил, что инвестиционные проекты в сфере молочного животноводства получают поддержку по индивидуальной программе социально-экономического развития, утвержденной правительством России. В частности, по ней около 100 млн рублей в виде субсидий в 2022 году было направлено сельхозтоваропроизводителям на покупку племенного молодняка крупного рогатого скота, реализующим инвестиционные проекты по строительству новых молочно-товарных ферм.

"В начале года по молоку был кризис, причем во многих регионах страны. Некоторые фермеры считали, что не выдержат и подумывали о продаже крупного рогатого скота. Но сейчас ситуация стабилизировалась: наши молочные заводы рассчитались с долгами, цена на молоко повысилась и сохраняется на уровне прошло года, составляет порядка 40 рублей за литр", - отметил Романов.

Он добавил, что власти Псковской области для поддержки производителей молока и отрасли животноводства в 2023 году разработали и запустили комплекс мер государственной поддержки. Предприятия смогли получить субсидии на закупку племенного молодняка крупного рогатого скота и на запуск собственного производства молока. "Средства поддержки мы также направляли на обеспечение прироста объема сырого молока крупного рогатого скота, переработанного на пищевую продукцию, на производство молока в личных подсобных хозяйствах. Финансирование региона составило более 317 млн рублей", - пояснил собеседник агентства.