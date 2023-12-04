Сотрудники Запорожской АЭС подписали коллективный договор с оператором станции

Документ будет действовать в течение трех лет и может быть продлен

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Запорожской атомной станции в городе Энергодаре Запорожской области подписали коллективный трудовой договор с эксплуатирующей АЭС компанией. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

"Коллективный договор <...> подписан уполномоченным представителем от трудового коллектива, председателем первичной профсоюзной организации Натальей Буториной и директором Запорожской АЭС Юрием Черничуком", - сообщили в пресс-службе. Подписанный документ будет действовать в течение трех лет и может быть продлен.

"[Коллективный] трудовой договор - важное достижение, он залог стабильности трудового коллектива. На ЗАЭС ведется большая работа по обеспечению трудовых прав атомщиков и всех социальных обязательств. Курс на усиление и развитие социально ориентированного потенциала будет продолжен", - приводит ЗАЭС слова Черничука.

С октября 2022 года станцией управляет компания "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя артиллерию и беспилотники.