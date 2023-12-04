4 декабря, 09:58

Эксперт: в РФ нужно создать единый сервис противодействия телефонным мошенникам

Директор Института системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук Арутюн Аветисян сравнил работу такого сервиса со "звонком другу", который может быстро проконсультировать и принять информацию о звонившем, чтобы предотвратить преступление

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), которые могут применяться мошенниками для имитации голосов близких звонящему людей, требуют создания централизованного сервиса для оперативной передачи данных о таких действиях и помощи абонентам. Об этом на открытой конференции Института системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН), посвященной 75-летию отечественных информационных технологий, заявил директор института Арутюн Аветисян.

"[С развитием] искусственного интеллекта скоро нам будут звонить и голосом близких разговаривать. Мы не сможем отличить. <…> Нужно единое окно, единая точка входа - когда мошенники нас пытаются "развести", чтобы можно было туда позвонить либо переслать. Это может быть по-разному организовано технологически. Главное - это быстро отсечь и быстро понять, что это мошенники, потому что человек сам иногда не в состоянии это сделать", - сказал Аветисян.

Ученый сравнил работу такого сервиса со "звонком другу", который может быстро проконсультировать и принять информацию о звонившем, чтобы предотвратить преступление.

"У нас достаточно технологических компаний, которые вместе с государством могут создать [такой сервис]. <…> Поверьте мне, очень быстро все [мошенничество] будет ликвидировано. Потому что когда видеокамеры в городах поставили, преступность резко уменьшилась. Наказание сразу же вопрос решает", - заключил глава ИСП РАН. 

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