В Росатоме заявили, что атомные технологии в стране на 98% являются суверенными

В сфере безопасности РФ использует только собственные атомные технологии, сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации Андрей Лебедев

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Атомные технологии, которые применяются в России, на 98% являются суверенными. В сфере безопасности РФ использует только собственные атомные технологии, сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев на международном форуме устойчивого развития "Со.знание" в Нижнем Новгороде.

"Что касается атомных технологий, мы суверенны на 98%. Те 2%, которые остаются, - они на самом деле не являются критическими, не являются значительными. Если говорить про гособоронзаказ и современные технологии, которые обеспечивают безопасность и суверенитет страны, то это 100%", - сказал Лебедев.

Он добавил, что для госкорпорации укрепление технологического суверенитета является приоритетом. "Задел, сформированный еще с советских времен, позволяет в том числе развиваться в других смежных отраслях. Сегодня мы развиваем целый ряд значительных экологических направлений - это и строительство ветропарков, и развитие новых материалов, это и "цифра", и, конечно же, медицина", - добавил он.

Международный форум устойчивого развития "Со.знание" проходит в Нижнем Новгороде с 4 по 6 декабря. Основными его задачами являются выработка новых решений по развитию инновационного потенциала и укреплению технологического суверенитета страны, переориентации торговли на новые динамичные регионы и рынки, наращиванию промышленных темпов и мощностей, а также обеспечению притока долгосрочных инвестиций и вложений в инфраструктуру и высокотехнологичный бизнес, указано на сайте форума.