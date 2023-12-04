4 декабря, 10:03

Индекс Hang Seng на бирже Гонконга по итогам торгов упал до нового годового минимума

Индекс Hang Seng Tech, отображающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на Гонконгской бирже, упал по итогам дня на 1,86%

ГОНКОНГ, 4 декабря. /ТАСС/. Ключевой индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng по итогам торгов упал на 1,09%, до 16 646,05. Согласно данным торговой площадки, это минимальное значение индекса с 10 ноября прошлого года.

Индекс Hang Seng Tech, отображающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на Гонконгской бирже, упал по итогам дня на 1,86%, до 3 759,72.

Акции китайского гиганта в области онлайн-коммерции Alibaba упали в цене на 1,46%, другого представителя отрасли JD.com - на 1,89%. Акции специализирующейся на доставке еды холдинговой компании Meituan по итогам дня упали на 1,65%, одного из крупнейших производителей чипов и микроэлектроники Китая SMIC - на 1,65%, технологической компании Tencent - на 0,69%, крупнейшего в КНР интернет-поисковика Baidu - на 2,87%.

В то же время ценные бумаги китайского производителя смартфонов и бытовой электроники Xiaomi по итогам торгов выросли в цене на 0,40%.

Большинство китайских автопроизводителей завершили день в минусе: среди них Li Auto (-3,34%), XPENG Motors (-2,43%), NIO (-1,95%), Geely (-0,73%). В то же время акции BYD выросли в цене на 0,29%.

Ключевой индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng продолжает снижаться с прошлой недели. В пятницу по итогам торгов он опустился на 1,25%, до 16 830,3, что стало минимальным значением показателя с ноября прошлого года. 