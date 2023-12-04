В РФ создадут низкоорбитальную группировку спутников для обеспечения доступа в интернет

До 2030 года планируется запуск первой очереди обновления российской группы космических аппаратов связи и вещания на геостационарной орбите

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Низкоорбитальную группировку спутников для обеспечения доступа в интернет создадут в России до 2030 года, следует из стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

"В рамках первого этапа реализации стратегии (2023-2030 годы) предусматривается: <…> создание российской низкоорбитальной спутниковой группировки, позволяющей обеспечить широкополосный доступ к сети "Интернет" в отдельных регионах Российской Федерации, а также передачу сообщений с мобильного телефона в адрес экстренных служб на территориях с отсутствующим или недостаточным покрытием сетями мобильной связи", - говорится в документе.

Предполагается, что до 2030 года будет запущена первая очередь обновления российской группировки космических аппаратов связи и вещания на геостационарной орбите с применением российского оборудования.

Также в планах до 2030 года создание системы спутниковой связи на высокоэллиптических орбитах "Экспресс-РВ" для обеспечения широкополосного спутникового доступа к интернету в акватории Северного Ледовитого океана, в том числе Арктического региона, создание спутниковой системы на средних орбитах "Скиф", создание низкоорбитальной многоспутниковой системы передачи данных "Марафон IoT" для предоставления услуг интернета вещей, в том числе в интересах авиации, проведение летных испытаний нового поколения космических аппаратов многофункциональной системы персональной спутниковой связи и передачи данных "Гонец-М1", отмечается в стратегии.

Ранее правительство РФ утвердило стратегию развития отрасли связи до 2035 года. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, документ формирует условия для построения современной защищенной информационной инфраструктуры, что очень важно для внедрения современных инновационных решений и технологий.