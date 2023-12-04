Исполняющим обязанности гендиректора "Металлоинвеста" назначили Олега Крестинина

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Назим Эфендиев уйдет с поста генерального директора "Металлоинвеста" и возглавит совет директоров компании. Временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Олег Крестинин, сообщили в "Металлоинвесте".

"Назим Эфендиев, занимавший в последние годы пост генерального директора, возглавит совет директоров "Металлоинвеста" и сосредоточится на принятии стратегических решений, направленных на повышение устойчивости бизнеса в условиях высокой неопределенности. Управление операционной деятельностью компании будет осуществлять Олег Крестинин, назначенный исполняющим обязанности генерального директора Металлоинвеста", - сообщили в компании.