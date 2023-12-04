В Мьянме заявили об укреплении сотрудничества с Россией в IT-сфере

По словам министра транспорта и коммуникаций Мьянмы Мья Тун У, возглавляемое им ведомство разработало план применения концепции электронного государства на период до 2030 года

БАНГКОК, 4 декабря. /ТАСС/. Россия и Мьянма укрепляют сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий с привлечением опыта российских IT-компаний. Об этом сообщило Министерство информации Мьянмы по итогам завершившегося в воскресенье в Нейпьидо технологического форума, в ходе которого российские IT-производители "Аквариус", Группа компаний "Астра" и другие представили свои продукты.

Как подчеркнули в ведомстве, мероприятие было организовано с целями содействия цифровой трансформации, развития цифровой экономики, внедрения электронного правительства и налаживания сотрудничества в области кибербезопасности. Стороны обсудили вопросы цифровизации, хранения данных, систем беспроводной связи, экосистемных решений.

Министр транспорта и коммуникаций Мьянмы Мья Тун У отметил, что возглавляемое им ведомство разработало план применения концепции электронного государства на период до 2030 года. "Мьянма движется к цифровому правительству, и форум принесет много пользы для поддержки программ цифровизации страны. Мьянма и Россия в настоящее время сотрудничают в различных секторах и укрепляют взаимодействие в сфере информационно-коммуникационных технологий", - сказал он.

Министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы У Кан Зо также обсудил с участниками форума местное и региональное сотрудничество в целях развития системы электронного правительства и шаги по привлечению инвестиций в технологический сектор республики.