На Украине предупредили о высокой аварийности на ТЭС

Компания "Укрэнерго" рекомендовала украинцам экономно расходовать электроэнергию

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Высокая аварийность на теплоцентралях и предстоящее похолодание чреваты дефицитом в энергосистеме Украины. Об этом предупредила компания "Укрэнерго".

"Ситуация в энергосистеме сложная. Высокая аварийность энергоблоков и прогнозируемое похолодание могут вызвать дефицит в энергосистеме", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале предприятия. По его данным, утром в понедельник из-за повреждений остановила работу одна из теплоцентралей на юге Украины. В какой области она расположена, не уточняется. В течение суток по различным причинам начат аварийный ремонт пяти блоков тепловых электростанций в нескольких областях.

"Укрэнерго" уверяет, что мощностей пока хватает для удовлетворения потребностей, поэтому дополнительных отключений не прогнозируется. Однако компания рекомендовала украинцам экономно расходовать электроэнергию, так как с наступлением холодов нагрузка на сети стала увеличиваться.

Сообщения о ремонтах на ТЭС на Украине в последнее время появляются нередко. В конце ноября Минэнерго инициировало проверки нескольких тепловых электростанций из-за внепланового ремонта сразу семи энергоблоков (в управлении компаний "ДТЭК энерго" и "Центрэнерго"), который привел к дефициту в сети.