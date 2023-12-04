В Подмосковье более 1,4 млрд рублей инвестируют в новый молокозавод

На производстве, которое начнет работу уже в I квартале 2025 года, появится около 50 рабочих мест

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Компания "Молочная нива" планирует реализовать проект по строительству завода по переработке молока в Шаховской в начале 2025 года, инвестиции в создание предприятия составят свыше 1,4 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Мощность нового завода по переработке молока составит 30 тонн в сутки с последующим увеличением до 100 тонн в сутки. На производстве, которое начнет работу уже в I квартале 2025 года, появится около 50 рабочих мест", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что проект строительства завода компании "Молочная нива" в Шаховской получил статус регионального инвестиционного проекта (РИП). Инвестиции в создание предприятия составят более 1,4 млрд рублей. Отмечается, что проект, реализуемый компанией, имеет большое значение для укрепления сельскохозяйственного и перерабатывающего секторов Подмосковья. Он будет способствовать повышению пищевой безопасности региона и созданию новых рабочих мест.

В министерстве подчеркнули, что статус РИП, присвоенный проекту, обеспечивает инвестору налоговые льготы: в течение четырех лет для компании действует 10% ставка налога на прибыль, а после ввода объекта в эксплуатацию для производства будет действовать сниженная ставка налога на имущество.