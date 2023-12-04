ЦБ проводит собственное расследование касательно ситуации с банкротством СПб-биржи

По словам первого зампреда Центробанка Владимира Чистюхина, ситуация находится в компетенции правоохранительных органов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Банк России проводит собственное расследование касательно ситуации с банкротством СПб-биржи, рассказал журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

При этом известно, что руководство биржи не подавало заявление на банкротство и ситуация находится в компетенции правоохранительных органов, добавил он.

"В настоящее время нам известно, что руководство СПб-биржи такого заявления не подавало, мне представляется, что это находится в компетенции правоохранительных органов", - сказал первый зампред.