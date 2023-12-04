4 декабря, 12:13,
обновлено 4 декабря, 12:31

ЦБ проводит собственное расследование касательно ситуации с банкротством СПб-биржи

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

По словам первого зампреда Центробанка Владимира Чистюхина, ситуация находится в компетенции правоохранительных органов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Банк России проводит собственное расследование касательно ситуации с банкротством СПб-биржи, рассказал журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

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При этом известно, что руководство биржи не подавало заявление на банкротство и ситуация находится в компетенции правоохранительных органов, добавил он.

"В настоящее время нам известно, что руководство СПб-биржи такого заявления не подавало, мне представляется, что это находится в компетенции правоохранительных органов", - сказал первый зампред. 

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