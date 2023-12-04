Кабмин поддержал законопроекты о наказании за утечки персданных

Правительство предложило доработать документы, в частности, предусмотрев возможность добровольной компенсации вреда со стороны операторов данных

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ дало положительные отзывы на законопроекты группы сенаторов и депутатов - единороссов об ужесточении уголовной и административной ответственности за утечки персональных данных россиян, предложив доработать документы, в частности, предусмотрев возможность добровольной компенсации вреда со стороны операторов данных. Документы размещены в думской электронной базе.

Так, согласно отзыву на законопроект о дополнении Кодекса РФ об административных правонарушениях штрафами за нарушения в сфере обращения с персональными данными, их предложенные размеры "нуждаются в уточнении на предмет соразмерности и возможности исполнения такого наказания" нарушителями.

В качестве смягчающего ответственность обстоятельства кабмин предложил "предусмотреть возможность осуществления добровольной денежной компенсации операторами персональных данных предполагаемого вреда, нанесенного" гражданам неправомерной передачей такой информации. Ответственность за утечку персональных данных специальной категории и биометрических персональных данных предложено дифференцировать в зависимости от причиненного вреда.

Согласно отзыву на проект поправок в Уголовный кодекс РФ, применение некоторых предложенных терминов из-за несоответствия требованиям ясности и четкости уголовного закона "может повлечь неоднозначную правоприменительную практику". Кроме того, несколько санкций, отмечают в кабмине, нуждается в согласовании.

Оба законопроекта поддержаны при условии доработки.