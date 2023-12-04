"Россети" увеличили пропускную способность ЛЭП, питающей Краснодар

Протяженность модернизированного участка линии электропередачи составляет 5,5 км

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Россети" увеличили пропускную способность линии электропередачи (ЛЭП), которая обеспечивает электроэнергией восточные районы Краснодара. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

В ходе работ энергетики филиала группы "Россети" - МЭС Юга проложили облегченный алюминиевый провод с композитным сердечником на магистральной ЛЭП, которая обеспечивает передачу энергии Краснодарской ТЭЦ на подстанцию 220 кВ "Восточная промзона". Это позволило повысить пропускную способность транзита на 42% - до 310 МВт (620 МВт суммарно по обеим цепям), что важно в условиях возрастающей потребности в мощности столицы Кубани - города-миллионника Краснодара, подчеркнули "Россети".

Протяженность модернизированного участка ЛЭП составляет 5,5 км. Он проходит в сложных условиях, пересекает автотрассы и городские улицы.

Использование композитного провода для увеличения пропускной способности вместо традиционного сталеалюминевого аналога позволило избежать реализации дорогостоящих вариантов реконструкции ЛЭП с прокладкой кабельных трасс и монтажом новых опор, говорится в сообщении. Новый композитный провод характеризуется повышенной механической прочностью, устойчивостью к провисанию и коррозийной стойкостью. Оборудование произведено в России.

ЛЭП заходит на подстанцию 220 кВ "Восточная промзона" (мощность - 560 МВА), которая была введена в работу в 2018 году специально для покрытия растущей потребности в электроэнергии самого большого в Краснодаре Прикубанского округа.

Высокоавтоматизированный объект оснащен современным силовым и коммутационным оборудованием, комплексами релейной защиты на микропроцессорной базе, новейшими системами управления технологическими процессами и учета электроэнергии, отметила компания.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.