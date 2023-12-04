Бюджет Чукотки до 2026 года предусматривает строительство 17 тыс. кв. м жилья

В округе также рассчитывают за три года на 340% увеличить производство овощей и на 160% повысить производство яиц

ТАСС, 4 декабря. В Чукотском автономном округе планируют построить17 тыс. кв. м жилья в 2024-2026 годах. Такие объемы предусмотрены в бюджете региона на три года, который приняла окружная дума, сообщил глава округа Владислав Кузнецов.

"На сессии думы приняли бюджет на 2024-2026 годы, с учетом предложений жителей округа в рамках программы "Чукотка-100". Особое внимание уделим строительству жилых домов - введем 17 тыс. кв. метров жилья", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.

Окружные власти также рассчитывают за три года на 340% увеличить производство овощей - до 925 тонн, а также на 160% повысить производство яиц - до 12 тыс. в год.

"Предусмотрели в бюджете и расходы на реализацию действующих инфраструктурных проектов: строительство дороги Колыма - Анадырь, капитальный ремонт автодороги и высоковольтной линии передач в Беринговском до аэропорта и морпорта, ремонт автодороги в Певеке до аэропорта. [Документ предусматривает] создание социальной инфраструктуры в рамках программы развития территорий "Чукотка-100" и мастер-плана Анадырской городской агломерации, <…> поддержку бизнеса, ЖКХ, сельского хозяйства, транспорта, финансовую поддержку местных бюджетов", - добавил Кузнецов.

Чукотка традиционно входит в число регионов России с наивысшим показателем стоимости 1 кв. м жилья. В этом году этот показатель в округе установлен на уровне 155,4 тыс. рублей. Это связано с дороговизной строительства домов в самом восточном регионе страны - помимо неблагоприятного климата, на стоимость жилищного строительства влияет логистика: стройматериалы в округ доставляют морем.

Бюджет Чукотки

Ранее в думе Чукотского автономного округа сообщали, что доходы окружного бюджета в следующем году прогнозируются в размере 41,2 млрд рублей, такими же ожидаются и расходы.

В 2024 году доля расходов окружного бюджета на решение социальных программ составит около 40%. В частности, с 1 января более чем на 4% предусмотрена индексация регионального материнского капитала для семей, имеющих трех и более детей, и размера ежемесячных денежных выплат для отдельных категорий граждан. Увеличен размер ежемесячной выплаты на содержание детей, переданных под опеку: до 38,6 тыс. рублей на ребенка в возрасте до 13 лет, до 44,4 тыс. рублей - на ребенка возрастом от 14 до 17 лет. На 4,5% индексируется размер оклада работников бюджетной сферы.