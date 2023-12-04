В Тюменской области продлили запрет на работу иностранцев водителями

Постановление вступит в силу с 1 января

ТЮМЕНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о запрете на работу иностранных граждан в такси, общественном транспорте и грузовых перевозках. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, оно вступит в силу с 1 января 2024 года.

"Установить на 2024 год запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, хозяйствующими субъектами, осуществляющими в Тюменской области деятельность, предусмотренную Общероссийским классификатором видов экономической деятельности <...>: деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении; деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем; деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам", - следует из документа.

Как уточняется в постановлении, до 1 марта в регионе следует провести подготовительные мероприятия, чтобы отрегулировать число иностранных работников в указанных сферах деятельности.

Запрет на привлечение иностранных граждан в Тюменской области в сфере перевозки пассажиров устанавливается ежегодно с 2015 года, отметили в информационном центре правительства региона.

В начале октября группа депутатов во главе с лидером партии "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается установить полный запрет на привлечение мигрантов к наиболее чувствительным социальным сферам. Законопроект запрещает привлекать мигрантов к работе в сфере оказания медицинских услуг в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, в системе школьного образования, торговле лекарственными средствами, на легковом такси и к грузовым автоперевозкам.